中日關係｜日媒：中國國企通知日企 停簽新稀土合約
撰文：成依華
日本共同網1月10日引述消息報道，銷售稀土的中國國有企業已通知一部份日本企業，告知不再簽訂新合約，報道更指，中方還在考慮終止現有合約。
報道指，這是中國宣布加強兩用物項（即具有民事和軍事雙重用途的商品、軟體或技術）對日本出口管制以來，首次確認到有日企購買稀土被拒。
《華爾街日報》較早前於1月8日引述消息人士報道，中國已停止審查出口日本的稀土許可。報道指，中國商務部6日宣布禁止向日本出口具潛在軍事用途的兩用物項後，已開始限制向日本公司出口稀土及其強力磁鐵，該限制覆蓋日本各產業，不僅針對日本國防企業。
據日媒指，中方新舉動引發日本企業警惕。韓國也擔憂此舉可能波及韓方生產線。
日本外務事務次官船越健裕1月8日在外務省與中國駐日大使吳江浩會面，對中國出口管制提出強烈抗議，要求撤回該措施。吳江浩同日駁回日方所提交涉，稱中方此舉旨在維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，完全正當、合理、合法。
