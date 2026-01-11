美國密西西比州爆連環槍擊案 一名槍手3地殺6人 警：疑犯被捕
撰文：劉耀洋
美國密西西比州克萊郡（Clay County）警長辦公室1月10日稱，當地9日晚發生連環槍擊事件，一名槍手在三個不同行兇，造成6人死亡。疑犯目前已被捕，但相關執法單位未公布詳情。
綜合《紐約時報》等美媒報道，克萊郡警長史考特（Eddie Scott）在社群媒體臉書（Facebook）10日晚發文表示，鄰近阿拉巴馬州州界的西點鎮（West Point）發生暴力事件導致多人死亡，，一名疑犯目前已被拘留。
當局未立即公布槍擊事件的具體情況，但史考特向地方媒體WTVA表示，共有3個地點發生槍擊，造成6人喪生。
美媒引述克萊郡副警長伍德拉夫（Steven Woodruff）稱，疑犯名為穆爾Daricka M. Moore），目前已被控謀殺罪。監獄記錄顯示，他於週六凌晨前被押往克萊縣監獄。
