日本新年多地熊異常出沒 疑因食物短缺無法冬眠
撰文：韓學敏
出版：更新：
新年伊始，日本北海道及東北地區持續出現熊異常出沒事件，並發生與車輛碰撞、損壞玻璃等危害事件。專家分析情況可能與食物短缺導致熊無法正常進入冬眠有關，當地警方呼籲民衆保持警惕。
據環境省稱，去年4月至11月期間，日本全國共報告了47,038宗亞洲黑熊出沒事件，是過去最高紀錄2023年度的約兩倍。北海道的棕熊包含在內的捕獲數量也達到了最高的12,659頭。
在東北地區，目擊熊出沒事件尤為頻繁。福島縣須賀川市4日傍晚發生車輛撞到體長約1米熊的意外，駕駛的50多歲男性未受傷。而在同日早上，秋田縣大仙市一名40多歲男性在公司除雪時，目睹約1米高的熊破壞建築物玻璃後離去。
北海道獵友會會長堀江篤指出，今年橡實等食物歉收，可能導致許多熊因覓食不足而無法進入冬眠，或比往常更早甦醒。他提醒民眾應依據行政單位發布的目擊資訊，避免接近山區等可能出沒區域。
日本熊出沒｜一男子東京郊區疑遭野獸襲擊亡 內臟被啃食掏空日本熊災｜千葉沒熊卻為這動物頭痛 多達近10萬隻 尖叫聲像人類和歌山冒險大世界「人扮熊貓救亡」遭日網狂批：中國人看到會笑吧日和歌山縣公園辦大熊猫飼養員體驗活動 工作人員扮動物「吸客」