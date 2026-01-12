哈梅內伊發帖反擊美國　將特朗普「畫成棺材」嘲：很快就會被推翻

伊朗反政府示威潮持續，華府多名官員最新透露總統特朗普（Donald Trump）已聽取多套軍事行動方案簡報，現正認真考慮授權打擊伊朗，尚未作最終決定。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）1月12日在社交平台X發文，批評特朗普「對世界妄加裁斷」、「遲早被推翻」，並附上一張將特朗普描繪成正在崩坍的石棺圖片。



哈梅內伊周一發帖文表示：「這個坐在那裏帶着傲慢與自負對全世界妄加評斷的人，也該知道，世界上的暴君與傲慢之人，像是法老、寧錄（Nimrod）、禮薩汗（Reza Khan）、穆罕默德．禮薩（Mohammad Reza）之類，通常都是在他們傲慢自大到頂時被推翻；這個人也將被推翻。」

寧錄是聖經創世紀中的傳說人物，後世常把他當作傲慢、暴政與權力自大的象徵；禮薩汗則是伊朗巴勒維王朝（Pahlavi dynasty）的創建者，以集中政權聞名；而穆罕默德．禮薩是巴勒維王朝的末代君主，最終在1978-1979年的伊朗革命中失去政權。

過去兩週，伊朗的抗議活動在全國蔓延。隨着緊張局勢加劇，許多人尋求美國的支持。此前，特朗普公開支持反政府抗議者，並誓言若局勢繼續升級，美國將採取報復措施，並稱美國「已做好充分準備」。