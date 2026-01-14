泰國地盤吊機意外跌墜擊中火車　至少29死｜有片

泰國東北部呵叻府發生施工意外，一個高速鐵路施工地盤的吊機在工作時突然跌墜，擊中剛巧在下方行駛的一輛火車，導致車廂脫軌並起火，至少29死數十傷。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）對遇難者家屬致哀，敦促政府為傷者提供援助，呼籲徹查事件。



綜合泰媒報道，事發當地時間1月14日上午9時左右，涉事吊機當時正在為懸架在半空中的高架鐵路施工，而一列由曼谷開往烏汶府（Ubon Ratchathani）的火車正巧在高架鐵軌下方的陸地鐵路上行駛，繼而被吊機砸中。

吊機墜落後瞬間砸中一節列車的車廂頂部，令車廂嚴重變形，3名乘客當場身亡，數名乘客受困。當地醫療及義工救援隊伍到場救援，使用設備切開變形車廂將受困乘客救出，並送至附近醫院救治。不過由於墜落的吊機與火車車廂因強烈撞擊導致結構重疊與變形，救援進展一度困難。

泰國副總理兼運輸部長Phiphat Ratchakitprakarn也向遇難者家屬與傷者致哀，指涉事火車包括乘客與火車職員在內共載有195人，強調已下令徹查事件，遇難者分別位於其中兩節車廂，而涉事火車一共搭載3節車廂。

2026年1月14日，泰國呵叻府，圖為一輛火車在駛經一個高架鐵路地盤時遭下墜吊機砸中，火車脫軌，車廂變形。（網上圖片）

泰媒The Nation引述駕駛火車的司機Teerasak Wongsoongnoen指，火車在清晨6時10分從曼谷開出，前往烏汶府，火車時速為每小時120公里，事發後火車第一節車廂未受損，不過第二節車廂一度起火。

阿努廷指承建商過往項目出事 質疑未列入「黑名單」

阿努廷指涉事承建商過往出現多次不良個案紀錄，例如承接的隧道項目在去年坍塌，質疑事故多次發生，而涉事承建商並未被列入黑名單，強調政府須對承建商在涉及施工安全追究責任，他還補充今次事故不僅僅是技術性失敗，更嚴重違反公共安全。

今次涉事工程是中泰高速鐵路項目第一期的部份工程，始建於2017年，預計於2028年完工，是中國「一帶一路」倡議的一環。

據悉，涉事承建商為意大利－泰國發展公司（Italian－Thai Development，簡稱意泰公司），這公司與中國中鐵十局集團聯合承建的泰國國家審計署大樓，在去年因受緬甸地震波及而倒塌。泰國國家審計署去年12月26日表示，確認事故同施工及設計缺陷有關，牆體強度未達到所需標準。