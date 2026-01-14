特朗普參觀工廠遭嗆「戀童癖保護者」　怒豎中指疑爆粗回罵｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（1月13日）在密西根州參觀福特工廠時，對一名向他大喊「戀童癖保護者」的工人豎中指，並對該名工人以髒話回罵。



《華盛頓郵報》報道，一段手機影片拍到特朗普在迪爾伯恩（Dearborn）參觀福特F-150工廠時，疑似兩次說出粗言穢語「f--k you」，同時指向從廠房下方呼喚他的人。當時，一名工人朝他大喊「戀童癖保護者」，暗指其政府對已故性犯罪者愛潑斯坦案的調查方式。特朗普還對那名起哄者豎起中指，隨後揮手離開。

現場畫面：

白宮通訊主任證實影片場景真實，稱「一名瘋子在極度憤怒中瘋狂咆哮髒話，總統給出適當且明確的回應」。

涉事工人TJ Sabula自稱目前已被停職接受調查。他說，雖擔憂工作前景，但點名特朗普並無遺憾，認為自己因公然讓特朗普難堪，而成為「政治報復的目標」。

報道稱，特朗普曾與愛潑斯坦是朋友，因駁回對其聯邦調查遭民主黨、甚至MAGA運動內部人員批評，他亦多次稱該調查為「騙局」。雖未被指控參與犯罪，但他因愛潑斯坦檔案相關事件持續受質疑。