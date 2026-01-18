特朗普或介入併購後 買入價值200萬美元Netflix華納兄弟等債券
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國白宮1月16日發布財報，顯示總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在去年揚言不排除介入派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance，下稱派拉蒙）與華納兄弟探索娛樂公司（Warner Bros Discovery，下稱華納兄弟）競購串流平台Netflix後，就買入包括Netflix與華納兄弟探索在內等多間機構，總價值為1億美元（約7.8億港元）的債券。
根據財報，特朗普至少分別購買Netflix與華納兄弟探索各兩次，每次買入價值至少50萬美元債券，即總計購入兩間公司至少200萬美元，餘下大部份資金則投向市政債券。
英國《衛報》引述匿名白宮官員於周五指出，特朗普的股票與債券投資組合皆由獨立的第三方金融機構全權管理，無論是特朗普本人或其家族成員，都無法指揮、影響或就投資配置提供任何意見。
這項併購交易公布兩天後的去年12月7日，特朗普在甘迺迪藝術中心向記者表示：「Netflix本就佔據着極大的市場份額，一旦收購華納兄弟探索，其市場佔比還將大幅攀升。具體會造成何種影響，恐怕需要經濟學家來研判——當然，我也會參與相關決策。但毫無疑問，這家公司的市場份額已經過於龐大」。而在12月8日，派拉蒙就宣布發起1,084億美元（約8434億港元）的敵意收購，意圖全面收購華納兄弟。
派拉蒙Netflix帝國爭霸戰 中東資本、家族與白宮利益暗湧｜去片華納兄弟探索董事會籲股東拒絕派拉蒙收購提案 Netflix表歡迎華納兄弟探索據報拒絕派拉蒙天舞收購方案 另特朗普女婿退出交易派拉蒙阻Netflix收購案 特朗普：不排除介入 華納兄弟須出售CNN