德國部署軍事人員至格陵蘭不足兩日　15名士兵登機撤離｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次揚言接管格陵蘭觸發歐洲與當地反對，各方通過外交斡旋但未緩解爭議。德國率先派遣15名軍事人員1月16日飛抵格陵蘭，不過他們在18日清晨收到撤離命令，停留尚不足兩日就要撤離，柏林未解釋具體原因。



德國《圖片報》（Bild）報道，領隊的德國聯邦國防軍少將Stefan Pauli指出，團隊已與丹麥官員和其他人員就未來可能的合作進行了談判，他稱柏林已了解談判情況，並預期會得到批准，以便與丹麥人下一步合作。

這些德國軍事人員應丹麥邀請在16日抵達格陵蘭，旨在執行北約的偵查任務，以進行訓練並評估未來演習和部署部隊的可能性。

特朗普在德國派遣部隊後的17日宣布對包括德國在內的歐洲8國宣布加徵新關稅，強調旨在回應對那些在格陵蘭部署部隊的舉動。報道指目前未知德國是否因此做出撤離決定。