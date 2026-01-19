特朗普咄咄迫人　美國為何對格陵蘭島「念念不忘」？｜新聞背後

在擄走委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）之後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）加強了他對取得格陵蘭的言論，再次提出軍事干預的可能性，引發全歐洲的恐懼與廣泛譴責。儘管美國擴張主義在特朗普執政期間重新燃起，但美國控制自治丹麥領土的想法早在現任總統之前就已存在。



美國從何時開始覬覦格陵蘭島？

美國對格陵蘭島的興趣並非始自特朗普。早在1867年美國購買阿拉斯加後，時任國務卿西華德（William Henry Seward）便將目光投向格陵蘭，視其為掌控全球商業的關鍵。

1946年，杜魯門政府更曾秘密出價1億美元黃金試圖購島，遭丹麥拒絕。冷戰時期，美國在格陵蘭的圖勒基地成為監視蘇聯的關鍵前哨，甚至啟動了旨在冰蓋下部署導彈的絕密「冰蟲計劃」。這一系列歷史表明，控制格陵蘭是深植於美國戰略思維的長期目標。

圖為2024年7月15日，格陵蘭的冰蓋。（Getty Images）

格陵蘭島對美國有何戰略價值？

首先，地緣位置至關重要。格陵蘭扼守連接北極與大西洋的GIUK（格陵蘭、冰島及英國）缺口，是監控俄羅斯北方艦隊的咽喉。隨着氣候變暖使北極航道日益暢通，控制此地等於掌控未來關鍵航運走廊。島上的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）是美國最北端的導彈預警與太空監控樞紐。

其次，資源利益巨大。作爲世界最大的島嶼，格陵蘭被認為蘊藏豐富的稀土、石油和天然氣資源。在美中戰略競爭背景下，獲得獨立的稀土供應來源具有高度戰略意義。美國地質調查局早於19世紀便指出其「巨大的礦產財富」。

最後，軍事安全無可替代。格陵蘭是北美導彈防禦系統的理想前沿部署地。歷史上，美國在二戰期間即為保護格陵蘭的冰晶石礦並阻截納粹氣象站而直接軍事介入。當前，其仍是監控北極、應對高超音速武器的關鍵節點。

圖為2026年1月17日，格陵蘭民衆聚集起來反對美國收購格陵蘭島的提案。（Getty Images）

過去，美國總統總是避免使用軍事選項，而如今特朗普則公開將軍事入侵的可能性擺在桌面上。美國甚至繞過丹麥和格陵蘭政府，直接向格陵蘭人民提供資金但遭到拒絕。

歐洲國家已集結反對特朗普的提案。德國、法國和英國象徵性地派兵前往格陵蘭以示反對。作為回應，特朗普宣布對這些國家額外徵收10%的關稅，並警告若不遵守，關稅可能從六月升至25%。