阿富汗喀布爾市中心爆炸至少7死 新華社：2中國公民重傷
撰文：洪怡霖
出版：更新：
阿富汗首都喀布爾（Kabul）市中心1月19日發生爆炸，至少7人死亡，多人受傷。新華社報道，一家餐館受到爆炸嚴重衝擊，該餐館工作人員表示，一名阿富汗安保人員在爆炸中死亡，還有2名中國公民受重傷，已送至醫院急救。
喀布爾警方發言人Khalid Zadran表示，爆炸發生在商業區沙赫爾瑙（Shahr-e-Naw），具體爆炸地點為Gulfaroshi街一家酒店。路透社報道，沙赫爾瑙區擁有大型辦公大樓、購物中心和各國使館，被認為是喀布爾最安全的地區之一。
報道指出，社交媒體上流傳的影片顯示，爆炸現場外街道上散落著碎片，酒店正面被炸出一個大洞，濃煙滾滾。
人道主義組織EMERGENCY駐阿富汗負責人發聲明稱，醫院至少已收治20名傷者，當中包括婦孺，「不幸的是，7人在抵達醫院時已經死亡。」爆炸原因尚不清楚。當局表示正在調查中。
新華社報道，一間餐館受到爆炸嚴重衝擊，餐館工作人員告訴記者，一名阿富汗安保人員在爆炸中死亡，還有2名中國公民受重傷，已送至醫院急救。據指出，事發地點周邊有花店，以及一間中國蘭州牛肉麵店。
