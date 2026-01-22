新西蘭北島熱門露營地山泥傾瀉　多人失蹤　當局正搜尋失蹤者

新西蘭暴雨引發北島一處營地於1月22日早上發生山泥傾瀉，衝擊當地海岸熱門旅遊景點芒格努伊山（Mount Maunganui）的一處露營地，造成多人失蹤，其中包括兒童。新西蘭總理拉克森森（Christopher Luxon）表示，極端天氣持續在北島造成危險狀況，正關注事態發展。



事發於當地時間周四上午9時30分，豐盛灣（Bay of Plenty）地區熱門旅遊景點芒格努伊山附近因暴雨造成廣泛破壞，多輛露營車被塌下的山泥壓毀。

當局在記者會上表示，現場數百戶家庭已被疏散，緊急救援人員正在努力尋找仍留在該地區的人員。

2026 年 1 月 22 日，新西蘭芒格努伊山發生暴雨引發山崩，一輛受損車輛被困在瓦礫堆中。（Reuters）

受事故影響，當地有數千戶家庭斷電，多條主要道路封閉。

隨着熱帶低氣壓東移，紐西蘭氣象局（MetService）已解除北島所有天氣預警。氣象局表示，南島仍有一些預警生效，但預計周四解除。