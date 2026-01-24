美俄烏首次三方會談　外媒：首日磋商結束翌日繼續

美國、俄羅斯、烏克蘭官員1月23日在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）舉行首次三方會談，按計劃將為期兩天。外媒報道，首日的磋商已結束，三方的談判代表皆同意24日繼續進行會談。



綜合美媒及俄媒塔斯社（TASS）23日引述消息人士稱，各方的談判代表在首日談判結束後，將向各自政府報告會談初步成果。

據報道，烏方代表團由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領，由外交官、安全官員等組成；俄方派出俄軍總參謀部情報總局局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）率領談判團隊。

2026年1月23日，阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi），總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan，不在圖中）接見了參加三方會談的美國、俄羅斯及烏克蘭代表團成員，其中包括烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）和美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）

美方團隊則是由特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、美國特使威特科夫（Steve Witkoff），新成立「和平委員會」的高級顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）組成。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在首日會談結束前夕表示，現時對談判內容下結論還為時過早，烏方將觀察翌日的談判進展和成果。

2026年1月23日，阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi），總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）接見了參加三方會談的美國、俄羅斯及烏克蘭代表團。（Reuters）

與此同時，俄羅斯在會談期間加強打擊烏克蘭能源系統，導致基輔等主要城市在氣溫徘徊在冰點以下的情況下斷電斷暖。

烏克蘭最大的私營電力生產商負責人季姆琴科（Maxim Timchenko）23日告訴路透社，當地局勢正接近人道主義災難，烏方需要爭取停火以避免能源設施再遭襲擊。