日本多地暴雪持續　青森縣酸湯積雪達4.2米　新瀉縣魚沼市2.5米

日本多地迎來大雪。氣象部門表示，本週末還將有更多降雪，降雪高峰將持續到1月25日（周日），日本海沿岸部分地區的降雪量已遠超年平均水準。據《日本氣象協會》報道，截至24日上午11時，積雪最厚的地方是青森縣酸湯，積雪深度為4.19米，其次是新潟縣魚沼市西名，積雪深度為2.51米。



據《日本放送協會》1月24日報道，日本海沿岸部分地區的降雪量已超過年平均值的兩倍。

日本氣象協會預料大雪將持續到25日：

官員表示，25日凌晨前的24小時內，新潟縣和岐阜縣的降雪量可能高達80厘米，北陸和東北地區的降雪量可能高達70厘米。

他們表示交通可能中斷，並提醒民眾注意停電、雪崩和屋頂落雪等情況。

建議駕駛員避免非必要出行。部分道路已出於安全考量而封閉。

青森縣酸湯和青森市都有厚厚的積雪：

據報道，截至24日早上5時，新潟縣魚沼市西門市積雪厚度達2.48米，青森縣青森市積雪厚度達1.18米。