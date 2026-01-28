英國首相施紀賢抵達北京　展開訪華行程

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月28日抵達北京，開始對中國進行為期4天的正式訪問。



新華社報道，施紀賢此訪是英國首相時隔8年再次訪華。訪問期間，中國國家主席習近平將同施紀賢會見，李強總理、趙樂際委員長將分別同施紀賢會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。除北京外，施紀賢還將訪問上海。

報道指，英國工黨政府執政以來，明確表示願同中方發展連貫、持久、戰略性的英中關係，積極推動兩國對話與合作。

2026年1月19日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在英國倫敦市唐寧街9號的簡報室向傳媒發言。（Reuters）

報道指，施紀賢此次率50餘家英國大企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英優勢領域，充分體現英方對加深雙邊經貿關係的熱切期待。

中方指，當前全球貿易保護主義加劇，中英均堅持自由貿易和維護多邊貿易體制，雙方將致力於優勢互補、互利共贏的經貿合作，推動貨物和服務貿易協同發展，投資合作雙向奔赴，不斷拓展綠色能源、醫療健康、創意產業、智能製造等領域合作空間，商務部願與英方經貿主管部門一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，為雙方企業合作創造公平、透明、法治化的營商環境，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。