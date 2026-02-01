伊朗港口城市樓宇爆炸　以色列官員否認涉事　伊媒：汽體泄漏引起

伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）莫阿勒姆大道上一幢8層高的樓宇1月31日發生爆炸，爆炸摧毀該建築兩層樓，並導致附近幾輛汽車和一家商店損壞，據報造成1人死亡，14人受傷。伊媒引述消防部門稱，他們初步判斷汽體泄漏引致爆炸。另外，以色列官員否認以方與爆炸事件有關。



伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報道，阿巴斯港消防局長表示，他們在當地時間31日下午1時58分接到爆炸事件報告，並立即派消防人員趕赴現場。他們初步判斷是汽體泄漏引發爆炸，該部門會在接下來幾個小時內提供更多細節

爆炸事件發生之際正值中東地區局勢緊張，兩名以色列官員告訴路透社，以方與爆炸事件無關。

另外，外界一度流傳有伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍指揮官在事故中死亡。伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）表示，有關該消息的報道「完全是謠言」，稱其製造和傳播主要符合反伊朗運動的心理戰策略。

2026年1月31日，伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）莫阿勒姆大道上一幢8層高的樓宇發生爆炸。（網絡圖片）

據報道，阿巴斯港伊朗最重要的貨櫃港口所在地，位於霍爾木茲海峽，而該海峽處理着全球約五分之一的海運石油。