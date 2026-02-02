格林美主持「玩梗」愛潑斯坦言論　特朗普揚言打官司

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月2日威脅對第68屆格林美獎（Grammy Awards）主持人Trevor Noah採取法律行動，起因是諾亞在頒獎禮上將特朗普與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相提並論。



在頒獎典禮上，Noah祝賀美國歌手Billie Eilish獲獎後，調侃特朗普曾想購買格陵蘭，並稱：「既然愛潑斯坦不在了，他（特朗普）需要一個（與愛潑斯坦島對應的）新島嶼與克林頓（Bill Clinton）相聚。」

此番言論引發特朗普強烈不滿。特朗普隨後在其Truth Social平台批評格林美獎「最差勁且幾乎無法觀看」，並堅稱自己「從未去過愛潑斯坦島」。他指責Noah言論「虛假且誹謗」，更稱其為「徹底的失敗者」，揚言將委託律師提告。

2026年1月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在艾奧瓦州發表關於能源和經濟的演講時做出微微舉起雙手的動作。（Reuters）

據報道，特朗普過去在佛羅里達州和紐約的社交圈曾與愛潑斯坦有交集。他數月來一直試圖阻止大量關於愛潑斯坦的文件被公開，並對兩人關係破裂給出不同說法。1月30日有超過300萬份相關文件被公開，其中提及多名權勢人物。

圖為2026年2月1日，格林美獎主持Trevor Noah向老牌女歌手雪兒（Cher）頒發終身成就獎。（Reuters）

截至目前，Noah尚未對特朗普的法律威脅作出公開回應。該批公開文件中亦提及其他知名人士，包括億萬富翁馬斯克（Elon Musk）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）及英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）等。