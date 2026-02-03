美媒：威特科夫料2.8與伊朗外長會面　在土耳其重啟核談判

美國媒體Axios於2月2日引述兩位知情人士報道，白宮特使威特科夫（Steve Witkoff）和伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi ）預計8日將在土耳其伊斯坦堡（Istanbul ）會面，就核協議進行談判。



伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）2024年9月25日在聯合國大會總部出席記者會（Reuters）

報道指出，這將是自去年6月談判破裂和「12天戰爭」以來，美伊官員的首次會晤。這次會晤正值美國在中東地區大規模集結兵力之際。而總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前曾稱，避免軍事衝突的唯一方法，是迅速達成協議。

Axios指出，作為斡旋方的土耳其和埃及，已於2日由外交部長再次與阿拉格齊通話，討論可能的會晤事宜。伊朗國家媒體稍早時間也報道，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已下令啟動核談判。

2025年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會時展示一本書，批評以色列殺害兒童。（Reuters）

據指出，威特科夫預定2日前往以色列，並於翌日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。以方官員透露，這次會晤是應內塔尼亞胡的要求而舉行的。隨後兩天，威特科夫將前往阿布達比，與俄羅斯和烏克蘭舉行三方和平會談。之後，他預計將前往土耳其與阿拉格齊舉行會談。