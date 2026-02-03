特朗普啟動關鍵礦產儲備計劃　注資120億美元減少外國依賴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月2日在白宮橢圓形辦公室宣布，啟動一項名為「金庫計劃（Project Vault）」的關鍵礦產儲備計劃，旨在採購及儲存關鍵礦產及稀土，以保護美國製造業免受供應中斷衝擊。



特朗普周一在講話中提及去年與中國發生的貿易戰，他指不想美國再經歷去年的困境，暗示北京限制關鍵礦產出口，包括稀土。他還披露金庫計劃的啟動資金接近120億美元（約937億港元），其中約16.7億美元（約130億港元）來自私人資本，其餘資金由美國進出口銀行（Export-Import Bank of the United States）提供。

2025年5月17日，中國北京，圖為中國科學院中展出來自內蒙古一個礦區內開採的含有稀土金屬元素的礦石。（Getty）

稀土在汽車、航天工業中有廣泛應用，可用於製造關鍵零件，目前有部份公司同意參與這項計劃，包括通用汽車公司、波音公司等。彭博社引述美國官員指，這一計劃允許生產商在原料充足的前提下，獲得那些由生產商提前儲備的原料，並可在出現重大供應鏈中斷的情況下，能夠獲得儲存的全部原料。