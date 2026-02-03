愛潑斯坦與挪威王儲妃被爆過往曾曖昧 往來電郵以「甜心」相稱
撰文：陳楚遙
出版：更新：
英媒引述美國司法部最新公布的文件指，挪威王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）多年與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有廣泛聯繫，文件中近千次提及她。
《衛報》報道，這些文件包含兩人2011年至2014年往來大量電子郵件，顯示二人關係密切。梅特瑪麗特在郵件中稱愛潑斯坦「心軟」（soft hearted）、「真是個甜心」（such a sweetheart）等，還曾詢問對方以兩個裸女扛衝浪板作15歲兒子壁紙是否合適。
就愛潑斯坦在巴黎「尋找人妻」（wife hunt）一事，她回覆巴黎「適合婚外情」，並稱斯堪的納維亞人更適合做妻子。雙方交流常提及見面計劃，2013年愛潑斯坦不在時，她還在他位於佛羅里達州家中住了4天。
梅特瑪麗特周六（1月31日）發表聲明，承認「我判斷失誤，對與愛潑斯坦有過任何接觸都深感後悔，這簡直令人難堪」，亦向受害者表達同情與聲援。
報道亦指，梅特瑪麗特長子荷伊比（Marius Borg Høiby）2月1日晚因涉嫌持刀恐嚇與違反限制令被捕，其本身還面臨38項指控，即將於周二（3日）受審，這一連串事件讓挪威王室聲譽受損。
