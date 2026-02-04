特朗普晤哥倫比亞總統　討論打擊毒品等議題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月3日於白宮會晤哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro），討論打擊毒品等多個議題。雙方在會後分別形容氣氛良好。



特朗普在會面前與佩特羅隔空對罵，引發外界關注。雙方今次在白宮舉行持續約2小時的閉門會談，並且未舉行聯合記者會。特朗普在會議結束後回應傳媒指，雙方正在處理打擊毒品問題，他稱自己沒有因佩特羅的反擊感到被冒犯，「他和我不一定是最好的朋友，但我並沒有感到被冒犯，因為我從未見過他。我根本不認識他。」

佩特羅在會後形容雙方會面氣氛又好，稱有向特朗普尋求協助拘捕潛逃國外的毒販，並調停哥倫比亞與厄瓜多爾的外交爭拗，他還在會後於社交平台連發數文，其中顯示獲特朗普贈送對方撰寫的書籍《交易的藝術》，以及一張寫有「莫大的榮幸，我愛哥倫比亞」明信片。

上月初，特朗普下令美軍突襲委內瑞拉並捉走總統馬杜羅夫婦後，曾批評佩特羅是病態、熱衷於製造毒品並販運到美國的人，威脅會採取行動；佩特羅則反擊稱特朗普是種族滅絕的共犯；後來兩人通話後，緊張關係稍為緩和。