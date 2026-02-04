愛潑斯坦案｜比爾蓋茨曾染性病並隱瞞妻子？前妻：勾起我痛苦回憶

當地時間1月30日，美國司法部公布了迄今為止數量最大的一批愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案相關文件，進一步揭示了歐美名流政要和這名性犯罪者之間千絲萬縷的聯繫。在這其中，微軟聯合創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）不僅牽涉其中，他的前妻梅琳達（Melinda French Gates）也被波及。



據美國《國會山報》當地時間2月3日報道，梅琳達當天表示，蓋茨需要就近期最新一批涉愛潑斯坦相關文件中對其提出的指控作出解釋。

「關於我不知道、甚至無法完全了解的那些問題，應該由那些人，包括我的前夫來回答，」她在接受美國全國公共廣播電台（NPR）的播客節目採訪時說：「他們需要對這些事情負責，而不是我。」

梅琳達與蓋茨於2021年離婚，她如今表示，最近的這些事件進展讓她回想起「婚姻中一些非常非常痛苦的時刻」。

「對我來說，每當這些細節被提及，我都會感到很難受，對吧？」她告訴NPR：「因為它讓我想起了婚姻中一些非常非常痛苦的時刻，但我已經走出來了。我刻意地把這些都拋在腦後，繼續前行。我現在的生活處於一個意想不到的美好階段。」

圖為2005年蓋茨與梅琳達（Melinda Gates）在倫敦白金漢宮外。（Getty）

當地時間1月30日，美國司法部公布了最新一批愛潑斯坦案相關文件，涉及300多萬頁材料、約2000個影片和18萬張圖片。

據英媒此前報道，在其中一批來自疑似愛潑斯坦帳戶的電子郵件中，相關內容聲稱，微軟聯合創辦人蓋茨與「俄羅斯女孩」發生性關係後，曾試圖向妻子梅琳達隱瞞自己患上性病的事實。

2026年1月31日，美國司法部公布最新文件指，淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）聲稱，微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates，右）曾與「俄羅斯女孩」發生性關係後感染性病。愛潑斯坦又指，蓋茲曾向他索取抗生素，以便「偷偷給」他當時的妻子梅琳達（Melinda Gates）服用。圖為愛潑斯坦案文件中蓋茲與不名女子的合照。（網絡圖片）

其中一封疑似愛潑斯坦發給自己帳戶的郵件顯示，這位已故的性犯罪者還因蓋茨終止二人的往來而心生不滿。

郵件中寫道：「更過份的是，你後來還眼含淚水懇求我，讓我刪掉所有關於你患上性病的郵件、你讓我幫你弄抗生素偷偷給梅琳達服用的請求，還有你對自己生殖器的描述。」

另一封郵件寫道：「我曾受人所托，還錯誤地答應參與諸多事情，這些事輕則有違道德，重則觸犯倫理……從幫比爾獲取藥物，以應對他與俄羅斯女孩發生性關係帶來的後果，到為他與已婚女性的秘密幽會牽線搭橋，甚至還被要求為橋牌比賽提供阿德拉（一種中樞神經興奮劑）。」

對此，蓋茨的發言人回應稱，這些指控「完全荒謬且純屬捏造」，並補充道：「這些文件唯一能證明的，就是愛潑斯坦因無法與蓋茨維持往來而心生不滿，以及他為構陷、詆毀蓋茨不擇手段。」

此外，據《紐約時報》、法新社等外媒此前報道，除了蓋茨之外，最新一批愛潑斯坦文件涉及的知名人士還包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）、Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）、英國維珍集團創始人布蘭森（Richard Branson）、英國安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）、挪威王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）等等。他們此前都或多或少被曝光和愛潑斯坦有往來。

圖為比爾蓋茨（路透社）

愛潑斯坦早在2008年就因性侵未成年人被定罪，但文件顯示，上述不少人在此之後仍和他互動頻繁。

據報道，這些文件中至少包含4500份提及特朗普的文件，其中有一份聯邦調查局編製的與特朗普有關的性侵犯指控清單，很多涉及匿名來電者和未經證實的舉報。特朗普長期以來一直否認與愛潑斯坦有任何不當行為。

值得一提的是，美國司法部在當地時間1月30日公布文件時還附上了一份聲明，稱「部份文件中包含針對特朗普總統的不實和聳人聽聞的指控」，這些指控是在2020年美國大選前被提交給聯邦調查局的。

「需要明確指出，這些指控毫無根據，完全不真實。」聲明寫道。

本文獲《觀察者網》授權轉載

