美韓就核潛艇、造船和投資達成協議　關稅威脅未解

美國總統特朗普上週突然宣布對韓國商品關稅由15%增至25%，斥責韓方未有兌現關稅協議的投資承諾。韓國急派代表趕赴華盛頓，外長趙顯2月3日與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會談，雙方同意在韓國核能發電、核動力潛艇引進及造船等關鍵領域深化合作。惟雙方公告並未提及關稅事宜。



會談期間，美國國務院宣布，兩國已同意在核動力潛艦（或稱原子動力潛艦）、造船及對美投資等領域合作。關於朝鮮的核武和導彈計劃，雙方重申了「朝鮮完全無核化」的立場，并强調「美日韓三邊合作在維護地區穩定和自由開放的印太地區的重要性」

趙顯在會中呼籲魯比奧發揮領導作用，確保核能、核潛艇等合作在今年按里程碑取得實質進展。魯比奧回應將持續推動美國相關機構跟進執行。雙方亦同意透過履行安全協議以維持穩定並擴大合作動能。

美國國務卿魯比奧與韓國外交部長趙顯於2026年2月3日抵達美國華盛頓特區國務院，準備合影。（Reuters）

此外，魯比奧感謝韓國在關鍵礦物供應鏈建設中發揮的領導作用，但未公開提及特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月威脅對韓國汽車、木材等產品提高關稅至25%的議題。

此前特朗普於1月26日警告稱，由於韓國國會遲遲未能通過《對美投資特別法》，將把韓國汽車和其他產品的關稅從15%提高到25%，增幅達10個百分點。