巴拿馬總統駁斥中國批評　辯稱尊重司法主權

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）2月5日駁斥了中國及香港官方對該國最高法院廢除長江和記在巴拿馬運河港口的特許經營權的批評，強調裁決完全符合巴拿馬憲法與法律框架，並表明將尊重司法獨立。



穆利諾在社交媒體發文強調，最高法院裁決在國內外均須受尊重，此屬司法機構審查法律與合同合憲性的職權範圍，否認政府有任何干預。他寫道：「巴拿馬是法治國家，尊重獨立於中央政府的司法機關決定。」該國外交部將就此事發表聲明並作出相應決定。

此次爭議源於巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港長江和記實業（CK Hutchison）子公司「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company）長期持有的運河兩端港口特許權違憲，撤銷其對巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港的營運權。

中國國務院港澳事務辦公室周一發表聲明，指責此舉損害法治與國際投資者信心，並稱巴拿馬當局「屈服於某外國政府壓力」。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則對裁決表示歡迎，憂慮由中國關聯企業控制運河兩端港口會對美國國家安全構成風險。