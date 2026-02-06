美洛杉磯7旬婦駕車撞入華人超市　至少3死7傷　初步認定交通意外

美國洛杉磯2月5日下午發生一宗車禍。一名約70歲老婦駕車撞入一間位於洛杉磯西木區（Westwood）的華人超市，造成至少3人死亡，7人受傷。事發時車內並無其他乘客，警方正就車禍進行調查，初步認定為意外交通事故。



綜合外媒報道，洛杉磯消防局報告稱，事故發生於當地時間中午12點11分左右，地點位於加州大學洛杉磯分校附近一家由華人開設的連鎖超市99 Ranch Market。

事故造成三人當場死亡，分別為兩名年齡介乎30及55歲男子，以及一名42歲女子，另有7人因傷送醫。

2026年2月5日，美國洛杉磯一名約70歲老婦駕車撞入一間位於洛杉磯西木區（Westwood）的華人超市。圖為事故現場。（影片截圖）

洛杉磯警局隊長Anthony Espinoza在記者會上表示，司機似乎在撞到一名騎自行車者後，隨即「意外失去對豐田普銳斯的控制」，導致車輛持續行駛直至撞入超市。警局隊長亦表示，「這宗事件並非故意行為，只是一件不幸的意外事故。」目前肇事司機正在接受警方調查。