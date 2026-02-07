日本眾院選戰最後一日　高市早苗「日圓貶值」言論再遭追擊

日本眾議院選戰2月7日迎來最後一天，朝野政黨高層在重點選區展開激烈拉票。自民黨籍防衛大臣小泉進次郎在東京街頭演說時提醒，儘管自民黨選情領先，但「對手必會反撲，不可掉以輕心」。



共同社報道，高市早苗當天上午抵達自民黨總部，並通過社交平台X呼籲選民「務必投票」，下午還在東京發表街頭演說。朝野政黨將爭奪小選區（289個議席）和比例代表（176個議席）共465個議席。各黨打算在8日投票日之前，爭取尚未決定投票對象的無黨派選民的支持。

「中道改革聯合」黨首野田佳彥批評首相高市早苗關於日圓貶值及外交的言論，強調「全國競爭激烈的選區很多，重要的是能否贏到最後」。

日本眾議院選舉：圖為2026年1月31日，自民黨總裁兼首相高市早苗神奈川縣街頭發表競選演說。（Getty Images）

高市早苗1月31日關於日圓貶值的言論持續引發爭議。她稱「不知道日圓升值好還是貶值好」，但日圓貶值使外匯資金特別會計收益頗豐。她表示，「這對出口產業而言是很大機會」，民主黨執政時日圓升值導致（商品）出口賣不出去，很多日本企業都跑到海外去了。

雖事後解釋「並非強調日圓貶值好處」，但市場仍認為其容許日圓貶值，本月2日東京外匯市場上日圓進一步貶值。

高市早苗此前稱執政3個月內政府已採取措施應對物價上漲，並表示「真正的挑戰現在才開始，將加強經濟並提升國防、外交、科技等綜合實力」。