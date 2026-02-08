日本大選開始投票　高市早苗力爭議席過半　投票率成關鍵｜最新

日本2月8日（周日）舉行眾議院選舉，選民已開始投票。這是自民黨與日本維新黨組成聯合政府以來的首次全國大選。選舉聚焦執政聯盟能否贏得多數議席並繼續執政。首相高市早苗曾表示，假如執政聯盟無法取得過半數議席（233席），她將會辭去首相一職。本文將持續更新有關這次選舉的最新消息。



[7:30] 日本總務省早前宣布，由1月28日至2月6日的10天內，共有20,796,327人（佔合資格選民總數的20.09%）在單一選區完成提前投票。較2024年眾議院選舉增加26.56%。

[06:00] 據共同網報道，日本第51屆眾議院選舉於當地8日上午7時（本港時間6時）在全國正式開始投票。

2026年2月8日，日本舉行眾議院選舉，在日本東京的一個投票站，一名選民準備投票。（Reuters）

日本眾議院選舉何時舉行和誰會參與？

投票將於8日上午7時（本港時間6時）至晚上8時（本港時間7時）進行，但據總務省稱，由於下雪等因素，全國約40%的投票站將提前關閉。

此外，據總務省統計，截至6日，全國已有超過2,079萬人提前投票，比上屆眾議院選舉同期增長26.56%，佔上屆總投票人數（約1.038億）的20%以上。

2026年1月26日，日本東京，共產黨魁田村智子（左一）、國民民主黨魁玉木雄一郎（左二）、 中道改革連合黨魁野田佳彥（左三）、自民黨總裁兼首相高市早苗（中）、日本維新會共同黨魁藤田文武（右三）、參政黨事務部長神谷宗幣（右二）及令和新選組共同黨魁大石晃子（右一）出席討論會時合影。（Reuters）

據共同網報道，眾議院465個議席（小選區289個、比例代表176個）將舉行選舉，共有1284名候選人展開角逐。

這次選舉的關鍵議題是什麼？

生活成本飛漲是這次選舉的核心議題。消費物價持續攀升，而實質薪資成長卻追不上通膨，導致日本民眾的購買力不斷被蠶食。

日本長期以來面臨經濟增長緩慢的問題。據國際貨幣基金組織（IMF）預測，2025年日本經濟僅成長1.1%，預計到2026年也僅成長0.7%。

各黨派針對經濟議題提出不同的競選策略，例如降低消費稅或調整入息稅稅率。執政自民黨希望透過財政政策刺激經濟成長，而部分反對黨則主張提高社會福利，有些政黨，例如日本維新黨，則力主放鬆管制。

2026年1月26日，日本東京，共產黨魁田村智子（左一）、國民民主黨魁玉木雄一郎（左二）、 中道改革連合黨魁野田佳彥（左三）、自民黨總裁兼首相高市早苗（中）、日本維新會共同黨魁藤田文武（右三）、參政黨事務部長神谷宗幣（右二）及令和新選組共同黨魁大石晃子（右一）出席討論會時合影。（Reuters）

此外，外國人在快速老化的社會中所扮演的角色也是一些政黨關注的選舉議題。到2025年，外國居民人數超過250萬，他們填補了日本就業市場的主要缺口，但也正在改變日本曾經相對同質化的社會面貌——這令較為保守的選民頗為不滿。

自民黨支持選擇性地引進外勞來填補特定的勞動力短缺。與此同時，自民黨也提倡收緊移民政策。

這次選舉會帶來什麼影響？

這次選舉將是對執政自民黨，及首相兼黨總裁高市早苗的重大考驗。

自二戰結束以來，自民黨大部分時間執掌日本政權，但近年來由於一系列政治獻金醜聞，其支持率屢遭重創。在失去參眾兩院多數議席後，自民黨希望能重振旗鼓。

2025年9月24日，日本東京，在日本全國記者俱樂部舉行的自民黨總統選舉候選人辯論會前，前經濟安保大臣小林鷹之（左一）、前自民黨幹事長茂木敏充（左二）、內閣官房長官林芳正（中）、前經濟安保大臣高市早苗（右二）、現任農林水產省相小泉進次郎（右一）合影。（Reuters）

自民黨成員過往多次捲入一系列「政治獻金」醜聞，涉嫌濫用競選資金，而前首相石破茂也成為了黨內鬥爭的焦點。

2025年10月，高市早苗在的自民黨黨總裁選戰中勝出，成為史上首位女首相。高市早苗在近期的民調中支持率持續走高，但她目前仍依賴與日本維新黨組成聯合政府。

自民黨在眾議院內擁有198席，日本維新會則有34席。眾議院共有465個議席，要取得過半數議席代表兩黨需要取得至少233個議席。

高市早苗期望將現時的高民望，轉化為多數議席，鞏固其在自民黨內的地位，讓她能夠長期執政。

2026年2月7日，日本東京，首相高市早苗在眾議院選舉的競選活動中發表講話。（Reuters）

選前民調顯示，高市早苗率領的自民黨與日本維新會大有機會取得過半數議席。