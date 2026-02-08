NHK票站調查：日本自民黨有望在眾議院選舉取得壓倒性勝利

日本放送協會（NHK）出口民調顯示，日本首相高市早苗領導的自民黨及其執政聯盟夥伴維新會預計將贏得眾議院465個席位中的302至366席，相當於三分之二席位。當中，自民黨的席位預計將從198席大幅增加至274至328席。



日本第51屆國會眾議院選舉投票於當地時間2月8日下午結束，共有1284名候選人參與爭奪眾議院465個議席。日本國會眾議院法定任期為4年，但在現任首相高市早苗的推動下，眾議院於1月23日提前解散，距離上一次眾議院選舉僅過去1年零3個月。

2026年1月26日，日本東京，共產黨魁田村智子（左一）、國民民主黨魁玉木雄一郎（左二）、 中道改革連合黨魁野田佳彥（左三）、自民黨總裁兼首相高市早苗（中）、日本維新會共同黨魁藤田文武（右三）、參政黨事務部長神谷宗幣（右二）及令和新選組共同黨魁大石晃子（右一）出席討論會時合影。（Reuters）

高井市在選舉中承諾暫停8%食品銷售稅以幫助日本家庭應對價格上漲，令投資者擔憂政府如何在高額負債的情況下為該計劃出資。

FGS環球諮詢公司董事總經理稲田誠士說：「如果高市大獲全勝，她將擁有更多政治空間來兌現關鍵承諾，包括消費稅減免。」他指：「市場可能會在接下來的幾天內做出反應，日元可能會面臨新的壓力。」