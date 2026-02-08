NHK票站調查：日本自民黨有望在眾議院選舉取得壓倒性勝利
撰文：藺思含
出版：更新：
日本放送協會（NHK）出口民調顯示，日本首相高市早苗領導的自民黨及其執政聯盟夥伴維新會預計將贏得眾議院465個席位中的302至366席，相當於三分之二席位。當中，自民黨的席位預計將從198席大幅增加至274至328席。
日本第51屆國會眾議院選舉投票於當地時間2月8日下午結束，共有1284名候選人參與爭奪眾議院465個議席。日本國會眾議院法定任期為4年，但在現任首相高市早苗的推動下，眾議院於1月23日提前解散，距離上一次眾議院選舉僅過去1年零3個月。
高井市在選舉中承諾暫停8%食品銷售稅以幫助日本家庭應對價格上漲，令投資者擔憂政府如何在高額負債的情況下為該計劃出資。
FGS環球諮詢公司董事總經理稲田誠士說：「如果高市大獲全勝，她將擁有更多政治空間來兌現關鍵承諾，包括消費稅減免。」他指：「市場可能會在接下來的幾天內做出反應，日元可能會面臨新的壓力。」
日本大選｜東京降雪無阻選民投票 踏雪赴票站履義務日本大阪舉行雙料投票 「大阪都構想」再成爭議焦點日本眾議院投票日下大雪 東京築地附近多車疑路滑相撞 6人傷日本眾院投票最後直路 提前投票人數比上屆增加逾600萬｜最新