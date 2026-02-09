泰國大選｜執政泰自豪黨宣布勝選　票站民調：無政黨席次過半

泰國2月8日舉行國會下議院選舉，投票結束時間為下午5時。泰國看守政府總理、自豪黨（Bhumjaithai Party）黨首阿努廷（Anutin Charnvirakul）晚上公布，自豪黨在國會下議院選舉中取得勝利，形容自豪黨的勝利是每個泰國人的勝利。票站民調及選前外界預估，無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府幾乎無可避免。



圖為2026年2月8日，泰國曼谷一個投票站的選舉人員展示選票。（Reuters）

泰國法律規定，400議席由選區候選人產生，另外100席根據政黨得票比例分配。

新華社報道，泰國選舉委員會已完成超過50%點票，泰自豪黨以177席領先，人民黨以80席暫列第二，為泰黨以62席暫列第三。

2026年2月8日，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在一個投票站投票。（Reuters）

投票結束後，泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，NIDA）此前發布的票站民調指，眾議院500個席次中，泰自豪黨獲約140至150席，將贏得大選，其次依次為可望獲得125至135個席位的人民黨（People's Party），以及預計取得110至120個席次的為泰黨（Pheu Thai Party）。

今次選舉同步舉行憲法公投，決定是否授權國會啟動修憲程序，以新憲法取代2017年由軍方主導制定的現行憲法。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）