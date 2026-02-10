意大利上演荷里活電影槍戰真實版　劫匪伏擊運鈔車與警交火｜有片

仿佛荷里活電影《天羅地網》（The Thomas Crown Affair）中驚心動魄情節的一起武裝搶劫運鈔車案件，在意大利南部上演。



綜合西方媒體報道，事發於星期一（2月9日）上午8時許，至少6至10名蒙面武裝劫匪在普利亞大區（Puglia）連接萊切（Lecce）和布林迪西（Brindisi）的一條高速公路上，伏擊專業安保和現金押運公司Battistolli的一輛運鈔車。

當地媒體稱，歹徒縱火焚燒一輛卡車製造混亂和封鎖交通。一些駕車人士拍攝的視頻至少拍到六名蒙面劫匪，其中一些劫匪身穿白色連體服，手持武器，在車輛之間來回走動。

劫匪引爆炸藥試圖炸開運鈔車，儘管運鈔車嚴重損毀，但因觸發安全防禦機制，劫匪的計謀未能得逞。

意大利憲兵趕到後，雙方爆發激烈槍戰。歹徒持有AK-47步槍及炸藥，採取準軍事戰術對抗警方。一輛警車被三發子彈擊中，另一輛偵防車在追捕中遭劫匪惡意衝撞。

劫匪在逃亡過程中還沿路劫持民眾車輛，並在路面撒下鐵釘。警方隨後在郊區發現一輛被棄置的愛快羅密歐轎車，並逮捕了兩名試圖逃跑的嫌犯。

據悉，被捕嫌犯均為普利亞當地人。該地區有組織犯罪集團專精於襲擊裝甲運鈔車，不僅採取準軍事戰術，還持有軍用武器與炸藥，作風強悍，對執法部門威脅極高。所幸這起案件未造成任何警民傷亡。意大利警方通過直升機與路檢點全面搜捕在逃嫌犯。

