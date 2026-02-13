愛潑斯坦案｜高盛總法律顧問6月離任　牽涉落馬知名律師第二人

高盛總法律顧問魯姆勒（Kathryn Ruemmler）因被揭露與淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，宣布將於今年6月30日離任。魯姆勒表示，媒體對她的關注讓其作為辯護律師的工作感到分心，因此選擇辭職。



英媒報道，現年54歲的魯姆勒於2020年加入高盛。美國司法部文件顯示，在愛潑斯坦於2008年承認引誘未成年人賣淫的指控後，魯姆勒仍於2014年至2019年間與愛潑斯坦保持密切聯繫。

司法部披露的資訊顯示，有電郵顯示魯姆勒曾就如何管理公眾形象及草擬2018年認罪協議的聲明，向愛潑斯坦提供建議。在一封電郵中，魯姆勒甚至稱呼愛潑斯坦為「傑弗里叔叔」（Uncle Jeffrey），而在另一封中，愛潑斯坦則感謝她的友誼。

在加入高盛前，魯姆勒（Kathryn Ruemmler）還曾於奧巴馬（Barack Obama）政府擔任總統法律顧問。圖為2013年10月1日，魯姆勒（左一）於橢圓形辦公室，與同僚討論關於聯邦政府停擺和債務上限最後期限事宜。（Reuters）

不僅如此，根據執法人員的筆記，愛潑斯坦在2019年因聯邦性販賣指控被捕當晚，曾致電魯姆勒。他還在其中一份遺囑版本中，將魯姆勒列為備用執行人。這些通訊記錄最早可追溯至2019年，其中還包括對總統特朗普（Donald Trump）的討論。

自2023年魯姆勒與愛潑斯坦的密切關係首次曝光以來，高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）一直都表示對魯姆勒的支持。蘇德巍在周四的聲明中表示，「Kathryn在任期間一直是一位傑出的總法律顧問，我們感謝她為公司在許多重要法律事務上做出的貢獻和提供的寶貴建議。」

2024年12月，高盛行政總裁David Solomon在紐約出席活動。（Reuters）

魯姆勒是近日第二位因與愛潑斯坦的關係而辭職的知名律師。上週，著名律師事務所Paul, Weiss的主席卡普（Brad Karp）亦宣布辭去主席職務，但將保留合夥人身份。據悉，卡普在愛潑斯坦2008年首次因與未成年人進行性交易而被定罪後，仍與其保持聯繫。