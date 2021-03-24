朝鮮在周末發射兩枚短程導彈　拜登：平壤政府沒有改變

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-24 07:02

英美傳媒3月23日引述不同消息人士報道，朝鮮曾經在周末發射最少兩枚短程導彈，被認為是朝鮮領袖金正恩首度向美國總統拜登（Joe Biden）的直接挑戰。

有關消息最先由《華盛頓郵報》引述知情人士報道，指朝鮮發射多枚短程導彈。路透社之後引述兩名美國官員指，朝鮮發射的短程導彈數目為兩枚。

拜登之後被問到有關報道時表示，事件顯示朝鮮政府沒有太大改變。多名拜登政府高層則淡化今次試射，稱朝鮮並沒有違反聯合國安理會的決議，同時強調拜登對美朝對話持開放態度。

官員亦指，華府就審視朝鮮政策一事上接近取得結論，國家安全顧問沙利民（Jake Sullivan）下周會與日韓相關官員討論朝鮮問題。

華府國防官員曾多次警告，有情報顯示朝鮮可能會試射導彈。而美韓上周舉行聯合軍事演習後，金正恩胞妹、勞動黨中央中央委員會副部長金與正指，如果拜登政府希望在未來四年可以安枕無憂，就應停止挑釁行為。

美國時任總統特朗普曾三度與朝鮮領袖金正恩會面，令兩國關係一度改善，但始終無法說服朝鮮完全棄核。（Reuters）

這次試射導彈的消息就為華府擬定對朝鮮政策增添壓力，無論是拜登擔任副總統的奧巴馬（Barack Obama）時代要求朝鮮先收歛才接觸的方針、或是上屆特朗普（Donald Trump）直接與金正恩會面的方式，都沒法阻止平壤方面發展先進武器及打壓民眾的情況。

拜登上台後，曾多次透過不同渠道嘗試與朝鮮接觸，惟不成功。一名消息人士指，金正恩的權力不如外界一些分析般脆弱，質疑華府一直以來所採用的制裁手段能否成功迫使朝鮮放棄核武。