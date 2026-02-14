慕尼黑會議　美卿放軟稱美歐密不可分　同時警告移民問題動搖西方

慕尼黑安全會議2月14日繼續舉行，美歐關係備受關注，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在演講時主張美歐密不可分（belong together），強調美國無意放棄跨大西洋聯盟，被指較前一年美國副總統萬斯（JD Vance）在發言時抨擊歐洲領袖的言論截然不同。魯比奧同時警告大規模的移民問題有可能動搖西方社會。



路透社指，魯比奧的發言內容與前一年2025年2月萬斯的演講大為不同，當時萬斯嚴詞指責歐洲領袖審查言論自由、無法控制移民等，這次魯比奧則更為強調與歐洲團結，主張美歐關係緊密，美國不會放棄跨大西洋聯盟。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2026年2月14日出席慕尼黑安全會議（Reuters）

魯比奧：有時直接只因深切在乎

魯比奧稱「美國與歐洲密不可分」，講述兩方之間相似之處與歷史聯繫，強調「歐洲的命運與我們自身命運息息相關」。

他又指「這就是為什麼我們美國人有時在給建議時會顯得有些直接和急切…… 朋友，原因在於我們深切的在乎（because we care deeply）…… 我們深切關心你們的未來，也關心自己未來。如果我們有時意見相左，那也是因為我們對歐洲有深切的在乎。我們與歐洲的連結不僅體現在經濟和軍事，也體現在精神和文化上。」

魯比奧：我們永遠是歐洲的孩子

他更稱「在各大媒體紛紛報道跨大西洋時代走向結束之際，我們必須讓大家知道這既不是我方目標，也不是我們願望，因為對我們美國人來說，我們的家園可能在西半球，但我們將永遠是歐洲的孩子（we will always be a child of Europe）。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2026年2月14日在慕尼黑安全會議上發言（Reuters）

警告移民問題動搖西方社會穩定

他同時對大規模移民問題提出警告，「大規模移民並非無關緊要的邊緣問題」，指它正在改變和動搖整個西方社會的穩定。

他稱控制國家邊界屬必要，指「這並非仇外心理的表現，也並非仇恨。這是維護國家主權基本行為，未能做到這一點，不僅是放棄我們對人民應盡的最基本義務之一…… 這關乎我們社會結構存亡，關乎我們文明存亡。 」