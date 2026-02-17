美伊談判結束　伊朗：雙方就指導原則達共識　將著手起草協議文本

美國與伊朗2月17日在瑞士日內瓦舉行會議，就伊朗核問題進行新一輪間接談判，會談已經結束。阿曼方面還表示，當天舉行的美伊談判取得了「切實進展」，為近期繼續推進談判奠定了基礎。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，尚未確定與美國舉行第三輪會談的日期，雙方將在確定時間之前先起草潛在協議的文本。他補充道，美國應立即停止威脅對伊朗使用武力。



圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦出席聯合國裁軍談判會議特別會議，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

阿拉格齊在會晤後表示，雙方提出了不同的想法並認真討論，最終就一些指導原則達成總體共識。從現在開始，雙方將基於這些原則開展工作，並著手起草潛在協議的文本，並在交換文件後再確定第三輪談判的日期。

阿拉格齊表示，德黑蘭已多次重申，伊朗「既不尋求製造也不尋求獲取核武器，核武器在伊朗的國家安全戰略中沒有任何地位」。他表示，《不擴散核武器條約》「明確承認所有締約國擁有不可剝奪的權利，可以出於和平目的發展、研究、生產和利用核能，包括濃縮核能」。他強調，這項權利不可協商，並且具有法律約束力。

圖為2026年2月17日，美伊第二輪核談判在瑞士日內瓦舉行期間，有群眾在聯合國辦事處附近示威。（Reuters）

阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）表示，仍有大量工作要做，伊朗和美國已為下次會晤前制定「明確的後續步驟」。

另外，阿曼外交部發聲明稱，在當天舉行的美伊核問題間接談判開始前，阿曼外長巴德爾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff），以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）在日內瓦舉行會談。

聲明表示，會談圍繞美伊談判的整體背景及推進條件進行了全面討論，重點涉及政治和技術層面的安排。聲明指出，雙方以務實和建設性的精神探討相關議題，以增強達成共識的機會。