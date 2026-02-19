美俄烏會談結束　俄烏代表均稱談判艱難　但下一輪將近期舉行

為期兩天的美俄烏三方會談，2月18日在瑞士日內瓦結束，雙方代表均稱談判艱難，但將會繼續談判。俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）又證實，曾與烏方代表單獨進行兩個小時的閉門會談，但未向媒體透露細節。



圖為2026年2月18日，美俄烏三方會談在瑞士日內瓦舉行，俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）離開舉行會議的洲際酒店（InterContinental hotel）。（Reuters）

據今日俄羅斯通訊社報道，此輪三方會談已全部結束，各方沒有簽署任何文件。梅金斯基18日在日內瓦對媒體表示，當天的三方談判持續了兩小時，「談判雖然艱難，但很務實」，又指下一輪會談將於近期舉行，但他未透露具體日期和地點。

圖為2026年2月18日，美俄烏三方會談在瑞士日內瓦結束，烏克蘭談判代表團團長、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）在會談後會見記者。（Reuters）

烏克蘭談判代表團團長、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）在會談後稱，會談「有進展，但現階段無法透露任何細節」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）稱，「談判艱難但重要」，烏方團隊正為即將舉行的下一輪談判做準備。

俄羅斯塔斯社報道，本輪三方會談以閉門形式舉行，各方重點討論解決烏克蘭問題的關鍵因素，其中包括軍事、政治和人道主義因素等議題。