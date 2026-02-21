特朗普對最高法院裁決深感失望　將在現有基礎上加徵10%全球關稅

美國最高法院2月20日就總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策作出裁決，駁回特朗普第二任總統任期推出的關稅政策。最高法院的9位大法官們以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即特朗普引用1977年法律的使用超越了他的權限。特朗普其後開記者會宣布，他將於同日較後時間簽署一項命令，引用1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條對全球商品加徵10%的關稅，並將啟動其他幾項貿易調查。



據路透社報道，特朗普在記者會上表示，最高法院推翻其全面關稅政策的裁決「令人深感失望」，他對以6比3的投票結果做出不利於他的裁決的法官們感到「無比羞愧」。

特朗普在網上發文狠批作出不利他關稅政策裁決的最高法院法官：

特朗普在最高法院駁回他的關稅政策後，強調還有更強硬的貿易關稅手段。

特朗普提到《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）以及《1974年貿易法》。特朗普稱，第232條款、第122條款、第201條款和第301條款都是可選方案。第338條款也是，但這需要更長的流程。

特朗普其後宣布：「即日起，所有涉及國家安全的關稅、第232條關稅和現有的第301條關稅均繼續有效。今天，我將簽署一項命令，根據第122條，在現有正常關稅的基礎上加收10%的全球關稅。」

特朗普承認，與之前徵收的對等關稅不同，除非獲得國會批准延期，否則這項新關稅最多只能持續150天。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時超越其權限。 （Reuters）

特朗普還告訴記者，他將利用《貿易法》第301條展開調查，以「保護我國免受其他國家和公司的不公平貿易行為的侵害」。