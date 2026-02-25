特朗普國情咨文稱復甦歸功關稅政策　指關稅裁決僅「小插曲」

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日晚上9時（本港時間25日上午10時）在國會發表第二任期首次國情咨文，時長逾1小時40分鐘，創歷史最長國情咨文紀錄。特朗普在演講中將經濟復甦歸功於其關稅政策，並輕描淡寫最高法院駁回其全球關稅政策的裁決，僅稱之為前進道路上的「小插曲」。



特朗普開場即稱美國迎來黃金時代，比以往更強大、美好、富強。他在演講中將美國「驚人的經濟復甦」歸功於關稅政策的有效性，並對最高法院近期裁決表示「令人失望」且「不幸」，但他僅將此描述為前進道路上的一個「小插曲」，承諾會尋找其他途徑繼續推行其關稅政策。

特朗普更進一步提出願景，相信「由外國支付的關稅將在很大程度上取代現代所得稅制度」，從而減輕美國民眾負擔。他明確表示國會無需將關稅政策編入法律，暗示將繼續以行政手段推行。

美國總統特朗普（Donald Trump）2月24發表國情咨文，他在開場白中表示「我的美國同胞們，我們的國家回來了——比以往任何時候都更加強大、更加美好、更加富強」。(Reuters)

經濟議題：強調通脹與減稅

經濟方面，特朗普重點強調通脹下降，宣稱過去一年核心通脹率降至五年多來最低，股市創53項新高，上任首年吸引逾18萬億美元（約140.8萬億港元）投資。美國石油日產量增加逾60萬桶，天然氣產量創歷史新高。

他大力宣傳減稅政策，稱讚通過《美麗法案》（One Big Beautiful Bill Act），「我們對小費、加班費、老年社會保障費不征稅」，期望以此作為2026年中期選舉綱領，他指責所有民主黨人都投票反對其大規模減稅政策。

針對民生問題，特朗普將生活成本融入醫療保健、能源和住房議題。他吹噓與藥廠談判的成果，並推出藥品折扣網站TrumpRX.gov，宣稱美國人可享全球最低藥品價格。此外，他宣布明年未能透過工作獲得退休儲蓄計劃的美國人，將有機會投資聯邦員工的「節儉儲蓄計劃」（Thrift Savings Plan）。