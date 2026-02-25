特朗普國情咨文疑大話連篇　美媒Fact Check其經濟成就與稅收法案

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。他在演講期間不斷吹噓自己重返白宮後實現的成就，惟美媒事實核查後指，其演講包含一系列虛假或誤導言論，涉及投資、汽油價格、通脹和稅收法案等經濟議題。



誇大稱美國獲「18萬億美元」投資

綜合美媒報道，特朗普在發表國情咨文時稱，自其重返白宮以來，已為美國爭取到18萬億美元的投資。但白宮官網顯示，本屆特朗普政府內「重大投資公告」的總額實為9.7萬億美元。

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。(Reuters)

白宮清單的審查發現，9.7萬億美元的數值亦具有誤導性。彭博經濟研究此前指出，其中逾2.5萬億美元並非投資款項。約3.5萬億美元來自不透明的主權承諾，另有3.5萬億美元屬企業投資。在這些企業投資中，有2.9萬億美元計劃投入數據中心建設。

汽油價格誤導言論

特朗普聲稱，目前大多數州的汽油價格「已低於每加侖2.3美元，部份地區甚至低至每加侖1.99美元」。

根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，特朗普發表國情咨文時，沒有一個州的平均汽油價格低於每加侖2.37美元；只有兩個州的平均價格低於每加侖2.5美元。

錯誤聲稱繼承創記錄通脹

特朗普稱，「拜登（Joe Biden）政府及其國會盟友，為我們帶來美國歷史上最嚴重的通脹。」雖然2022年6月，通脹率確實達到40年來的最高點9.1%，但這仍遠低於1920年創下的23.7%歷史最高紀錄。

美國總統特朗普(Donald Trump)於2026年2月24日在華盛頓特區國會大廈眾議院議事廳發表國情咨文。(Reuters)

《大而美法案》並非史上規模最大減稅法案

特朗普說，「去年，我敦促國會通過美國歷史上規模最大的減稅法案，而我們共和黨佔多數的國會出色地完成這項任務。」

特朗普在演講中指的是他於去年7月簽署生效的「大而美」法案（One Big Beautiful Bill Act）。該法案為許多個人和企業減稅，同時也大幅削減一系列聯邦計劃。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）於華盛頓特區國會大樓眾議院議事廳，發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。（Reuters）

然而，特朗普聲稱這項法案是美國史上最大規模減稅法案的說法並不屬實。雖然該法案減稅幅度很大，但根據無黨派稅務基金會11月發布的分析報告，「大而美」法案只是美國史上第六大減稅法案。