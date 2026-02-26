默茨稱中國或向空中巴士訂購120架客機：此類行程多麼值得

2月25日，德國總理默茨（Friedrich Merz）抵達北京，開啟為期兩天的訪華行程。據彭博社、法新社等外媒報導，默茨25日晚在北京對記者透露，歐洲航空巨頭空中巴士有望從中國獲得120架飛機的大訂單。



「我們剛剛得到消息，中國領導層將向空客增購大量飛機，最多可達120架。」默茨說。他補充道，這「表明此類訪問是多麼值得」，其他合同也正在洽談中。

默茨並未透露中國計畫訂購的飛機型號，也沒有說明採購時間。空中巴士公司尚未對此置評。

空中巴士公司在中國天津有兩條總裝線，主要生產A320型飛機，這些飛機大多銷往中國國內航空公司。

據報導，在中國可能開啟新一輪飛機採購之前，2025年底，包括春秋航空、吉祥航空、中國國航、華夏航空以及中飛租賃在內的5家中國公司，分別與空中巴士簽訂飛機購置協定，總計購買148架空客A320系列飛機。

彭博社提及，默茨公佈這一消息距離美國總統特朗普（Donald Trump）計畫中的訪華僅數周時間。美國航空巨頭波音公司一直是特朗普親商議程的重要受益者。在特朗普出訪的國家中，波音通常能斬獲大額飛機訂單。

報導稱，近年來中國未曾訂購美國製造的飛機，但特朗普訪華期間可能敲定一筆大型波音訂單。

2月25日，中德領導人在北京會晤。

根據當天發佈的中德聯合新聞聲明，雙方積極評價中德全方位戰略夥伴關係框架下的良好合作，一致認為相互尊重、互利共贏、繼續開放對話、合作應對共同挑戰是發展中德關係的根本原則。此訪為兩國夥伴關係發展注入新動力。雙方強調中德政府磋商機制對全面推進兩國合作的統領性意義。

聲明稱，中方注意到德方重視「降依賴」、貿易不平衡、出口管理等問題，德方注意到中方對經貿問題泛安全化、高技術產品出口管理等關切。雙方願通過坦誠開放對話妥善解決彼此關切，以確保長期、平衡、可信賴、可持續的經貿關係。

據德媒報導，默茨25日表示，下一輪中德政府磋商的日期很快將會公佈。他還說，計畫在擔任總理期間定期訪問中國。

「任何可能的情況下，我都高度重視維護並深化這些關係。」默茨說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

