中東戰火大亂航線　澳洲人從西班牙返家　亞洲轉機「機票近8萬」

中東戰火升級，不少外國人留在當地，得想方設法逃生。有待在杜拜的澳洲人透露，他們不得不租用豪華轎車跨越邊境至鄰國阿曼，再花費800美元（約6250港元）到阿曼首都。戰火也影響到原本經由中東轉機的歐亞長程航線。就有從歐洲返澳的旅客表示，若經亞洲部分地區轉機，單張經濟艙機票價格超過1萬美元（約7.8萬港元）。



豪華轎車跨境逃生

住在杜拜的澳洲人理查（Richard）與伴侶因附近爆炸，於是預訂了私人豪華轎車，試圖直接前往鄰國阿曼。抵達阿聯酋邊境時，司機因車輛登記問題被拒入境。辦理完阿聯酋的出境手續後，他們來到阿聯酋與阿曼邊界間、長約五百米的緩衝區。在那裏，他們和一群同樣滯留的旅客擠在巴士裏，枯等了一個多小時。

中東戰火打亂許多航線，圖為2026年3月2日，杜拜國際機場的入境大堂非常冷清。（Reuters）

理查形容公車「擁擠混亂」，有小孩哭鬧、家長焦慮、乘客驚恐。到達阿曼後他們想搭車前往首都，但計程車費一度開到8,000美元（約6.3萬港元）。他們最後以800美元協商成功，途中還載了一對迷路的法國母子。理查說：「我們照顧他們，陪他們一起到安全地點。」

航班大亂 票價飆升

中東戰事也打亂原先經由當地轉機的歐亞長程航線。澳洲的卡斯（Cass）一家日前從西班牙返家，就在他們預計前往馬德里機場，準備經由中東轉機返家前短短幾小時，美國與以色列對伊朗發動了攻擊，航空公司寄信通知航班取消。卡斯開始搜尋其他替代航線，看到飛往亞洲部分地區的經濟艙位，每位票價竟高達1萬美元。

他隨後透過第三方網站以約7,500美元（約5.9萬港元）訂到票，但訂單又被取消，最終才訂到從西班牙經由北京轉機返澳的機票，花費9,656美元（約7.5萬港元）。

航空公司如新加坡航空指出，機票價格波動受系統演算法、座位數量、航班時間等因素影響，並非刻意哄抬。專家也表示，航油成本上升以及航線繞行禁飛區，都會推高票價。

澳洲政府動員危機應對

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，將派出六支危機應對小組前往中東，協助駐地外交人員應對旅客困境。她指出，中東仍有「數千名澳洲公民需要協助」。卡斯則對政府回應表示失望：「我以為澳洲政府至少能提供財務協助，或安排撤僑航班。我們繳稅、經營小企業，但卻被迫自求多福。」

