WSJ：美擬要求中國減購俄羅斯伊朗石油　轉買更昂貴美國能源

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃訪華前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）正考慮在3月中旬巴黎會晤中，要求中國減少從俄羅斯等美國對手購買石油，轉而購入更昂貴的美國油氣產品。



《華爾街日報》（The Wall Street Journal）3月5日報道，貝森特在近期私人磋商中描述了這一持續努力，並透露華盛頓還希望北京減少對伊朗與伊朗石油的依賴。華府擔憂中國持續購買俄羅斯石油，為莫斯科在烏克蘭戰事提供關鍵資金。

圖為2026年3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。（Reuters）

截至2026年初，中國來自俄羅斯、伊朗及供應中斷的委內瑞拉的石油進口，合計佔其總進口量逾三分之一。分析指出，要求中國放棄有大幅折扣的俄羅斯原油轉買美國石油，將損及中俄戰略關係並削弱莫斯科的戰爭能力，對北京而言是「艱難要求」。

此外，美方亦尋求中國擴大採購美國大豆與波音（Boeing）飛機，並放鬆對稀土的出口管制。作為交換，中方預料將要求美方降低關稅、放寬高科技設備出口限制，並在台灣問題上採取更明確反對台獨的立場。