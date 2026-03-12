特朗普稱將動用戰略石油儲備助降油價　惟未說明具體釋放量與時間

美國總統特朗普（Donald Trump）3月11日（周三）表示，他將動用戰略石油儲備來幫助降低伊朗戰爭期間的能源成本。這是迄今為止美國為降低油價飆升而採取的最大膽舉措。



綜合外媒報道，特朗普周三下午接受採訪時表示，「我們會這麼做，然後再把它（戰略石油儲備）填滿。我曾經填滿過一次，我還會再填滿一次。但現在，我們會稍微減少一點，這樣就能讓價格下降」。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮接受媒體採訪，隨後登上「海軍陸戰隊一號」直升機前往俄亥俄州和肯塔基州。（Reuters）

美國的戰略石油儲備位於德州和路易斯安那州，由一系列地下鹽穴組成。在拜登（Joe Biden）政府於俄烏戰爭期間動用戰略石油儲備以穩定市場後，特朗普政府僅少量補充了戰略儲備石油中的油量。

特朗普沒有具體說明美國政府將釋放多少石油，也沒有說明釋放的時間。在此之前，國際能源總署（IEA）周三稍早宣布，其成員國同意釋放該機構史上最大規模的石油儲備，總計4億桶。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）從華盛頓特區的白宮步行前往海軍陸戰隊一號直升機，準備前往俄亥俄州和肯塔基州。（Reuters）

美國目前戰略儲備庫存為4.15億桶原油，約佔7.14億桶法定儲備容量的58%。美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）周三稍早向CNBC表示，美國是否參與國際能源署的行動，最終將由總統特朗普決定。

據美國能源部稱，該儲備的設計目標是在總統做出決定後的13天內，每天釋放多達440萬桶石油。但分析人士表示，由於物理條件的限制，實際釋放速度可能遠低於此——或只有每天200萬桶。