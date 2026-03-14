有片｜特朗普發布轟炸伊朗哈爾克島影片　伊媒確認發生15次爆炸

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日之際，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。



特朗普在其社交平台發布美軍空襲伊朗哈爾克島的影片：

據美媒報道，特朗普3月13日（周五）表示，美國「徹底摧毀了」伊朗哈爾克島上的所有軍事目標。哈爾克島是伊朗重要的原油出口樞紐。他還威脅稱，如果伊朗繼續阻止船隻通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），美國將攻擊該島的石油基礎設施。

特朗普其後在Truth Social上發布一段影片，經美媒定位確認，美軍向哈爾克島發動了襲擊，其中包括對機場設施的攻擊。

據伊朗國營媒體報道，伊朗方面表示，任何對其能源基礎設施的攻擊都將導致對持有美國股份或與美國合作的石油公司，在中東地區擁有的設施進行報復性打擊。該報道引述了德黑蘭哈塔姆·安比亞軍事指揮部（Khatam al-Anbiya）的消息。

據伊朗國營媒體報道，哈爾克島的攻擊並未造成任何石油基礎設施受損，但島上發生了15下以上的爆炸。

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美媒報道指，哈爾克島位於伊朗海岸附近，長約8公里，伊朗約90%的原油都透過哈爾克島上的設施出口。