特朗普稱美國近實現伊朗戰爭5大目標　考慮逐步減少中東軍事行動

美國總統特朗普（Donald Trump）3月20日（周五）在社交平台Truth Social發文稱，美國正接近實現伊朗戰爭5大目標，開始考慮逐步減少在中東針對伊朗的軍事行動。他還再次呼籲使用霍爾木茲海峽的國家根據對海峽需要進行守衛和巡邏。



特朗普在文中詳細列出美國想要實現的5大目標，包括「徹底削弱伊朗的導彈能力、發射裝置以及所有相關裝備；摧毀伊朗的國防工業基礎；消滅伊朗的海軍和空軍，包括防空武器；絕不允許伊朗擁有任何接近核能力的條件，並確保美國始終處於能夠迅速有力應對此類情況的位置；在最高層面上保護美國在中東的盟友，包括以色列、沙特、卡塔爾、巴林、科威特等國。」

特朗普還稱，「霍爾木茲海峽將由其他使用該海峽的國家根據需要進行守衛和巡邏——美國不會這樣做！如果這些國家提出請求，我們將協助它們通過霍爾木茲海峽，但一旦伊朗這一威脅被消除，就沒有必要這樣做了。」