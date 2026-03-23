加拿大航空客機紐約機場跑道與消防車碰撞　傳多人傷

路透社、美媒VINnews及荷蘭傳媒BNO新聞（BNO News）3月22日報道，加拿大航空（Air Canada）旗下的加拿大快運航空（Air Canada Express）一架客機22日晚上在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）降落後，於跑道上滑行時與一輛消防車碰撞，消息指多人受傷。



報道指，事發於22日晚11時40分左右，涉事航班為編號8646的加航客機，飛機型號為龐巴迪CRJ-900，由加拿大蒙特利爾（Montreal）飛抵紐約，當時機上有超過100名乘客。

目前未知事發原因或實際傷者人數，《紐約郵報》引述消息人士指，4名消防員嚴重受傷，救援人員已經到場。由網上流傳的照片可見，涉事客機的機頭向上，並有明顯損毀，而大批乘客則離開機艙，在跑道上暫避。

有網上流傳的機場控制塔人員錄音檔顯示，事發前一架消防車要求橫過跑道，獲准後控制塔指示另一架客機停下，但隨即改口多次要求消防車停下，惟無法阻止意外發生。

而在事發前，機場曾發出警告，指天雨及密雲天氣可能影響運作。 美國聯邦航空管理局（FAA）已下令拉瓜迪亞機場所有航班暫停升降。