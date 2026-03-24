哥倫比亞空軍載逾120人運輸機起飛時墜毀 路透社：71人已獲救
撰文：蕭通
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哥倫比亞空軍司令Fernando Silva 稱，飛機上載有114名乘客、11名機組人員，當局仍在調查墜機原因。路透社引述兩名軍方消息人士稱，機上有71人獲救，目前尚無關於此次事故的更多細節。此前新華社曾報道，有媒體援引軍方消息稱，事故已造成80名軍人死亡。
哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sanchez）經社交媒體證實，空軍一架C-130型「大力神」（Hercules）運輸機，當天在該國西南部普圖馬約省萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）機場起飛時墜毀。
當地媒體BluRadio援引官方消息人士稱，機上搭載了多達110名士兵，墜機地點距離當地市區僅3公里。桑切斯表示，確切的遇難人數和事故原因尚未確定。哥倫比亞空軍司令Fernando Silva其後稱，機上載有114名乘客、11名機組人員。
路透社報道，C-130「大力士」運輸機於1950年代首次投入使用，哥倫比亞在1960年代末期獲得首批該型飛機。近年來，哥倫比亞根據一項允許轉讓二手或剩餘軍事裝備的法律，利用美國提供的較新型號，對一些老舊的C-130進行了現代化改造。
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