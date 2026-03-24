美媒：沙特王儲敦促特朗普繼續對伊戰爭｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】 以色列、美國與伊朗衝突持續，引發全球石油危機，《香港01》持續更新最新消息。



中東局勢3月24日重點：

．特朗普政府正評估扶植伊朗議會議長加利巴夫列為掌權者

．以色列傳媒Ynet報道，阿拉格齊在與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）通話時表示新任最高領袖穆傑塔巴同意與美國談判及達成協議

．美國總統特朗普表示過去兩天與伊朗進行良好、富有成效對話，已指示暫緩打擊伊朗發電廠和能源設施5天，惟伊朗方面否認與美方有任何接觸

．黎巴嫩已驅逐伊朗駐該國大使

．菲律賓宣布進入國家能源緊急狀態；斯洛文尼亞實施臨時燃料配給；日本準備釋出國家石油儲備



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香港時間3月24日

美媒：沙特王儲敦促特朗普繼續對伊戰爭

【21:31】《紐約時報》報道，聽取過美國官員相關談話簡報的人士透露，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直在敦促特朗普繼續對伊朗的戰爭，並辯稱美以軍事行動是重塑中東的「歷史性機遇」。報道引述知情人士透露，穆罕默德認為，只有推翻伊朗的強硬政府，才能消除海灣地區的長期威脅。

美媒：特朗普政府評估扶持伊朗議長掌權可能

【19:25】菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）周二宣佈進入國家能源緊急狀態，已成立委員會以確保燃料、食品、藥品、農產品和必需品的有序流通、供應、分配和供應。

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