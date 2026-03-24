美媒：沙特王儲敦促特朗普繼續對伊戰爭｜最新

撰文：成依華 張涵語 張子傑 蕭通 羅保熙 洪怡霖 官祿倡 王海
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【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】 以色列、美國與伊朗衝突持續，引發全球石油危機，《香港01》持續更新最新消息。

中東局勢3月24日重點：

．特朗普政府正評估扶植伊朗議會議長加利巴夫列為掌權者
．以色列傳媒Ynet報道，阿拉格齊在與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）通話時表示新任最高領袖穆傑塔巴同意與美國談判及達成協議
．美國總統特朗普表示過去兩天與伊朗進行良好、富有成效對話，已指示暫緩打擊伊朗發電廠和能源設施5天，惟伊朗方面否認與美方有任何接觸
．黎巴嫩已驅逐伊朗駐該國大使
．菲律賓宣布進入國家能源緊急狀態；斯洛文尼亞實施臨時燃料配給；日本準備釋出國家石油儲備

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香港時間3月24日

美媒：沙特王儲敦促特朗普繼續對伊戰爭

【21:31】《紐約時報》報道，聽取過美國官員相關談話簡報的人士透露，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直在敦促特朗普繼續對伊朗的戰爭，並辯稱美以軍事行動是重塑中東的「歷史性機遇」。報道引述知情人士透露，穆罕默德認為，只有推翻伊朗的強硬政府，才能消除海灣地區的長期威脅。

美媒：特朗普政府評估扶持伊朗議長掌權可能

【19:25】菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）周二宣佈進入國家能源緊急狀態，已成立委員會以確保燃料、食品、藥品、農產品和必需品的有序流通、供應、分配和供應。

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伊朗戰爭｜特朗普只能冀望訪華行程真的只會押後一個月伊朗戰爭擾動能源供應　全球食用油走勢充滿變數以色列防長：伊朗最高國家安全官員拉里賈尼在空襲中身亡
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