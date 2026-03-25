路透社民調：伊朗戰事推高油價 特朗普支持度36%創任內新低
撰文：蕭通
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路透社與益普索（Ipsos）於3月24日公布的最新民調結果顯示，受油價飆升和民眾普遍不滿對伊朗發動戰事的影響，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持率跌至36%，為他重返白宮以來新低。
路透社報道，這項為期4天的民調於23日結束，結果顯示，36%的美國人認同特朗普的執政表現，低於路透社與益普索上次公布的40%。特朗普在重返白宮初期，支持率曾高達47%。自去年夏天以來，一直穩定在40%左右。
僅25%認同特朗普應對生活成本表現
報道指出，自美國和以色列2月28日對伊朗發動協同打擊以來，汽油價格飆升，美國民眾對特朗普應對生活成本方面的表現明顯不滿，僅25%受訪者認同其處理表現，而生活成本問題正是他於2024年總統大選的核心議題。
不過，特朗普在共和黨內的支持率依然穩固。只有約20%的共和黨支持者表示，不認同其整體表現，與上次民調變化不大。但對特朗普應對生活成本的方式，共和黨選民的不滿比例從上週的27%上升至最新的34%。
35%支持軍事打擊伊朗 低於上周的37%
調查顯示，35%受訪者支持美國對伊朗的空襲，略低於上週路透社與益普索民調的37%。約61%人表示反對，略高於上次的59%。
路透社與益普索對上一次民調在2月28日至3月1日進行，由於仍在軍事打動初期，對於是否支持戰事有多達29%人稱「不確定」。最新的民調並沒有提供「不確定」選項，但有5%拒絕提供看法。
雖然特朗普支持率下跌，但認為共和黨更善於管理美國經濟的選民比例有38%，高於認為民主黨處理經濟更優勝的34%。
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