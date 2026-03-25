特朗普據報向海灣國家索要2.5萬億美元「戰爭結算費」

一名阿曼國際事務專家聲稱，美國正在向海灣國家施壓，要求其承擔對伊朗戰爭的費用。



伊朗官方電視台Press TV21日報道阿曼記者兼國際政治分析家扎赫里（Salem al-Zahouri）接受英國廣播公司（BBC）採訪的內容。當被問及白宮是否在向海灣國家施壓，要求為伊朗戰爭出力時，扎赫里表示「絕對屬實」。

扎赫里稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正向海灣國家施壓，要求其承擔對伊朗戰爭的費用，如果想要繼續戰爭，海灣國家要支付高達5萬億美元，結束戰爭則要支付2.5萬億美元。

據報，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊及其搭乘的兩棲戰艦的黎波里號，將於27日抵達中東。圖為其於3月17日駛入新加坡海峽。（Reuters）

報道指，隨着戰爭拖延，美國軍費急遽膨脹。五角大廈數據顯示，戰爭首週耗資即超過113億美元，近日更向白宮申請追加2000億美元預算。高昂成本與持續傷亡已動搖特朗普的國內支持度，一項最新民調顯示，62%美國成年人對其處理伊朗局勢的方式給予負評。

海灣國家對此深感不滿。阿曼外交部長布賽義迪（Badr bin Hamad al-Busaidi）直言美以攻擊伊朗「非法」，並批評此戰是企圖「按照以色列的利益重塑中東」。

倫敦皇家國際事務研究所專家瓦基爾（Sanam Vakil）指出，海灣國家長期尋求與美國建立如以美般的戰略夥伴關係，如今正對其幻想破滅感到失望與挫折。