路透：伊朗對美15點計劃初步反應消極　惟仍在審慎評估該停戰協議

一位伊朗高級官員3月25日（周三）向路透社表示，儘管伊朗最初對美國提出的15點停戰計劃持消極態度，但透露伊朗仍在審視該提議。一位巴基斯坦高級安全官員亦表示，巴方已就此事與伊朗外長進行聯繫，目前仍在等待正式答覆。



路透社報道，伊朗官員公開對與特朗普（Donald Trump）政府展開任何談判的前景均嚴詞抨擊並嘲諷。然而，針對由巴基斯坦代為轉交的一項15點停戰提案，德黑蘭方面遲未作出正式回應，這一拖延似乎暗示德黑蘭方面至少有部分人士正在考慮此事。

圖為2026年3月23日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一棟住宅樓遭空襲，損毀嚴重。（Reuters）

另一位巴基斯坦消息人士稱，「伊朗方面告訴我們，他們今晚會回覆我們。媒體報道稱他們已拒絕提議。但我們尚未收到伊朗方面的任何官方確認。所以我們只能等待。他們都處於地下狀態，溝通非常困難」。

2026年3月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席新任國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）就職儀式並發表演講。（Reuters）

美國目前擬定的15點協議要點嚴格，包括：廢除現有核能力；伊朗承諾永遠不再尋求獲得核武；禁止在本土進行鈾濃縮；移交濃縮鈾庫存；拆除納坦茲、伊斯法罕及福爾多等地核設施；國際原子能機構（IAEA）將獲得伊朗境內所有資訊；伊朗將放棄代理人模式；伊朗停止資助和武裝其地區代理人；霍爾木茲海峽將保持開放；限制導彈的數量和射程；長遠只限防禦用途等。

作為交換條件，伊朗可能獲得全面解除國際制裁、美國支持其發展民用核項目，以及取消「快速恢復制裁」機制。