美國陪審團裁定Meta與Youtube社媒成癮案中存疏忽　賠償300萬美元

美國洛杉磯陪審團3月25日（周三）裁定，Meta以及Google旗下的YouTube存在疏忽，認為其設計的功能具有成癮性，導致一名年輕用戶遭受精神健康損害。Meta與YouTube必須支付300萬美元的賠償金，用於補償受害者的精神痛苦及其他財務負擔。其中，Meta將承擔70%，YouTube則承擔剩餘部分。



綜合外媒報道，該案件由現年20歲、化名為K.G.M.的女性提起。她指控社交媒體公司開發的產品如同香煙或網絡賭場一樣令人上癮​​，並起訴擁有Instagram和Facebook的Meta，以及Google旗下的YouTube，理由是其無限滾動和演算法推薦等功能導致她焦慮和抑鬱。

Meta旗下擁有Instagram與Facebook等社媒（REUTERS）

陪審團認定Google和Meta在設計應用程式時存有疏忽，未能就其危險性發出警告。由七名女性和五名男性組成的陪審團將進一步審議，以決定這些公司應支付多少懲罰性賠償金，以彌補其惡意或欺詐行為。

Meta公司發言人對判決結果表示異議，稱律師正在「評估法律選擇」。Google發言人則表示，Google計劃提起上訴。此外，Snap和TikTok也是該案的被告。兩家公司在開庭前均與原告達成和解，但和解條款並未公開。